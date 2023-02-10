Орловская прокуратура заподозрила местного жителя в экстремизме. Ведомство возбудило дело об административном правонарушении.

Проверкой соблюдения законодательства о противодействии экстремизму провела прокуратура Мценского района. Выяснилось, что на странице местного жителя в соцсети «ВКонтакте» в свободном доступе находились видеозаписи, в которых имеются высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к группе лиц по признакам расы, национальности и происхождению.

По информации прокуратуры Орловской области, по указанному факту в отношении гражданина было возбуждено административное дело по статье 20.3.1. КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

За это Мценский районный суд оштрафовал амчанина на десять тысяч рублей.