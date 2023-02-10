Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле в пожаре погиб мужчина. ЧП случилось сегодня утром.

Сегодня около девяти утра в переулке Прокуровском загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных дом горел изнутри по всей площади. Еще немного и огонь распространился на рядом стоящие строения. К счастью, пожар был локализован в течение семи минут после прибытия огнеборцев, а спустя еще некоторое время ликвидировано открытое горение.

В сгоревшем доме во время разбора конструкций пожарными был обнаружен погибший 57-летний мужчина. Причины пожара предстоит установить экспертам.