Фото: Нина Соколова

На ремонт Урыновской школы в Орловской области потратят 35 миллионов рублей. Завершить его планируют к сентябрю этого года.

Ремонтные работы в Урыновской школе Должанского района проведут в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области». Капремонт обойдется в 35 миллионов рублей. На покупку современных средств обучения добавят еще 9,6 миллионов рублей.

На данный момент в образовательном учреждении обучается 81 школьник. В здании есть спортзал, столовая на 60 посадочных мест, пищеблок, учебные мастерские, кабинеты начальных классов, две лаборатории и библиотека.

По информации областного правительства, накануне Урыновскую школу посетил глава региона. Андрей Клычков ознакомился с работой Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», которую открыли в 2021 году. Сейчас допобразованием в ней охвачено 100% школьников.