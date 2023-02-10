Знаменский храм Орла передал подарки сиротам, находящимся в больнице Фото: Елена Зябкина

Знаменский храм Орла передал подарки сиротам, находящимся в больнице. Сюрприз для ребят подготовили учащиеся воскресной школы.

Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. Так учащиеся воскресной школы храма иконы Божией Матери «Знамение» решили поддержать воспитанников детских домов и интернатов, которые сейчас проходят курс лечения в НКМЦ имени З. И. Круглой.

Вместе со своими родителями ребята собрали для юных пациентов инфекционного отделения раскраски, цветные карандаши и разные игрушки. Также они приготовили подарки и для новорожденных: для них передали погремушки и развивающие игрушки. Доставили все это в медучреждение работники Знаменского храма.

Ребята из воскресной школы надеются, что приготовленные ими подарки, подарят много радости мальчишкам и девчонкам, находящимся в больнице.