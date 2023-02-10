Фото: пресс-служба администрации Мценского района
Капитальный ремонт ФАПа во Мценском районе завершат в этом году. Работы начались в 2022 году.
В учреждении здравоохранения в деревне Мелынь будет отремонтирована кровля, фасад и внутренние помещения.
На период проведения работ под фельшерско-акушерский пункт выделено помещение и медицинская помощь жителям населенного пункта оказывается в плановом порядке.
Кроме того, в этом году будет разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта пункта в деревне Жилино. Сами же работы проведут уже в следующем году.
Всего в Мценском районе расположено 34 структурных подразделения Мценской центральной районной больницы – две районных больницы, три амбулатории и двадцать девять фельдшерско-акушерских пункта.