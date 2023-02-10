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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 11:13

Орловец, нашедший чужой мобильник, попал под статью

Он воспользовался девайсом, чтобы перевести чужие деньги себе
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Орловец, нашедший чужой мобильник, попал под статью. Он воспользовался девайсом, чтобы перевести чужие деньги себе.

25-летний житель региона нашел чужой сотовый телефон и не спешил возвращать его хозяйке. Воспользовавшись устройством, он перевел десять тысяч рублей со счета владелицы смартфона на другую банковскую карту. После этого орловец благополучно вернул телефон.

- В отношении молодого человека следственным отделом ОП № 1 (по Железнодорожному району) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража), -пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Орловец успел потратить только три тысячи рублей, остальные деньги он вернул хозяйке. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.