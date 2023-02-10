Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на Московском шоссе две иномарки не поделили дорогу. Авария произошла вечером 9 февраля.

По информации региональной Госавтоинспекции, 20-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Бурова в направлении улицы Михалицина. В районе дома 65 по Московскому шоссе при повороте налево автомобилист столкнулся с «Дэу Нексией», под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» получил травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП, в результате два человека получили телесные повреждения.