Фото: 2ГИС

В Орле в районе Щепного переулка снесут аварийные дома и построят новые. Соответствующее постановление подписал мэр города Юрий Парахин.

Документ опубликован на сайте администрации города Орла.

Согласно постановлению, на участке, ограниченном переулком Щепным, а также улицами Латышских Стрелков и Мопра, снесут аварийные дома и сараи, а на их месте построят новые многоэтажки.

Минимальный объем строительства жилья составит 4 860 квадратных метров. Осуществить комплексное развитие территории, судя по постановлению администрации, планируют в ближайшие 10 лет. При этом проектную документацию комплексной застройки должны подготовить в течение полугода.