Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на ярмарках выходного дня продолжат работу пункты приема гуманитарной помощи. Палатки "Своих не бросаем" будут работать 11 и 12 февраля.

Орловцы смогут оказать помощь военнослужащим СВО с 9:00 до 14:00:

- в субботу – на Комсомольской площади;

- в воскресенье – на ул. Приборостроительной.

К передаче желательно продовольствие, особенно лапша б/п, тушенка, рыбные консервы, чай, кофе, сухие кондитерские изделия (печенья, сушки, пряники и подобное), конфеты, горький шоколад, сгущенка, сигареты. Из одежды – носки (и хлопчато-бумажные, и теплые), нижнее белье, шапки, зимние перчатки, теплые кофты. Кроме того, можно принести предметы гигиены, медикаменты, особенно препараты для лечения болезней ухо-горло-нос, противовирусные и жаропонижающие, от головной боли и желудочные, кровоостанавливающие средства, а также фонари и батарейки.

Помимо этого принимается денежная помощь.

Не будут приниматься скоропортящиеся продукты, сезонные овощи (картошка, морковка), а также что-либо в стеклянной таре.

Напомним, по будням пункт приема помощи участникам СВО работает в администрации Советского района (улица Октябрьская, 30) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.