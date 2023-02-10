Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области водитель легковушки попал в больницу после столкновения с иномаркой. Авария произошла 9 февраля на автодороге «Ливны-Навесное-Грачев».

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 30-летний водитель автомобиля «БМВ» ехал по данной автодороге и в районе 18 километра столкнулся с автомобилем «Ваз212140» под управлением 50-летнего водителя, который ехал во встречном направлении в сторону города Ливны.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП, в результате два человека получили телесные повреждения.