Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловские фермеры смогут продовать товары на межрегиональных ярмарках. Они откроются в Москве.

Ежегодно в российской столице открываются новые площадки для торговли. В том числе и межрегиональные ярмарки. Участникам бесплатно предоставляют оборудованные торговые места для реализации продовольственной продукции в соответствии с их товарной группой. Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, конструкции ярмарок оборудованы системами вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а для удобства участников в них предусмотрено холодильное, торговое оборудование, зоны для хранения продукции. Все представленные товары проходят контроль, проверяются на соответствие нормам качества и безопасности.

Заявки на участие в межрегиональных ярмарках принимаются до 17 февраля по электронной почте torg@orel-adm.ru. Для подачи заявки в письме нужно отметить:

- наименование, адрес товаропроизводителя;

- ФИО, контактный номер телефона руководителя, e-mail;

- ассортимент выпускаемой продукции, предлагаемый для реализации на ярмарке;

- количество необходимых торговых мест;

- дату, место межрегиональных ярмарок, на которых предполагается участие.