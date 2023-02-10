Фото: Нина Соколова

В Орловской области на некоторых АЗС повысилась стоимость дизельного топлива. Антимонопольная служба обнародовала результаты мониторинга.

Орловское УФАС России проверило цены на топливо в регионе. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, антимонопольщики посчитали, что за период с 1 января этого года по 5 февраля отмечено повышение розничных цен на дизельное топливо, реализуемое в сети АЗС «Газпром». К примеру, стоимость литра зимнего дизельного топлива выросла на АЗС «Газпром» на 50 копеек, что составляет 0,9%.

Отмечается, что на АЗС других сбытовых компаний розничные цены на автомобильное топливо не изменились.