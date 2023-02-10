Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В Орловской области священник храма при колонии окрестил осужденного. Таинство прошло по христианским обычаям, с омовением святой водой.

Как сообщает пресс-служба УФСИН региона, обряд состоялся

в православном домовом храме в честь святителя Николая Чудотворца на территории исправительной колонии №5 в поселке Нарышкино. Таинство Крещения для заключенного провел протоиерей Олег Сучков. Он же надел нательный православный крест на осужденного.

- Перед таинством Крещения, священнослужителем была проведена духовная беседа, во время которой отец Олег отметил, что крещение – это начало нового жизненного пути человека, символизирующее его духовное обновление и очищение от грехов, а также большая ответственность, требующая искренней веры, покаяния и следования заповедям Божьим, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, священнослужители на регулярной основе посещают исправительные учреждения УФСИН России по Орловской области, ведут разъяснительную работу с заключенными и проводят религиозны обряды.