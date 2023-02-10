Фото: соцсети Андрея Клычкова

Орловский губернатор Клычков навестит бойцов СВО в Херсоне. Глава региона уже отправился в путь.

Глава области выдвинулся в путь сразу после вчерашнего инвестиционного послания.

– Как и обещал, выехал к нашим бойцам в район Херсона. Расстояние большое, поэтому за один раз его преодолеть не получится. Отрадно, что за время регулярной поддержки воинских подразделений СВО у нас сложилась настоящая фронтовая дружба, появились новые верные друзья. В том числе ребята из спецназа ГРУ, которым мы помогаем с первых дней спецоперации, – рассказал Клычков о поездке в соцсетях.

Бойцы встретили гостей с Орловщины, дали возможность отдохнуть с дальней дороги, переночевать.

Губернатор с коллегами собрали гуманитарный груз, закупили все необходимое, что дополнительно пригодится бойцам. Вес посылки составил порядка полутора тонн. Военным передали стиральные машинки, бензопилы и дополнительные цепи к ним, ноутбук, МФУ, медикаменты, перчатки, нательное белье, носки, средства личной гигиены, продукты питания, сигареты.