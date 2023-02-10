Фото: МЧС России по Орловской области

В Орловской области пожарные спасли от огня четыре хозпостройки. Жилому дому повезло меньше.

Вчера около семи часов вечера возгорание произошло в доме в деревне Скородное Верховского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных дом горел изнутри практически по всей площади. По итогу весь дом выгорел изнутри. При пожаре никто не пострадал. Помимо тушения возгорания в жилом здании, сотрудники МЧС спасли четыре хозяйственные постройки, которые находились рядом.

Всего в Орловской области прошедшие сутки на ликвидацию возгораний пожарные выезжали четыре раза.