В Орле наградили победителей Первенства страны по фехтованию. В соревновании приняли участие 500 спортсменов.

Орловщина принимает Первенство России по фехтованию с 31 января по 9 февраля. Поучаствовали в спортивном состязании 500 фехтовальщиков из 47 регионов страны. Первенство проходит для юниоров и юниорок до 21 года. Спортсмены выступают в таких дисциплинах как шпага, сабля и рапира.

- В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, советская, российская и азербайджанская фехтовальщица на саблях, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы Елена Жемаева, старший тренер сборной команды России по резерву Вячеслав Поздняков, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

По итогам очередного дня соревнований в командном зачете среди юниоров победителем стала команда «Курская область -1», на втором месте - команда «Санкт-Петербург-1», а третьей стала команда «Башкортостан-1». Среди юниорок на первом месте - команда «Москва-1», второй стала команда «Новосибирская область-1», а третье место у команды «Москва-2».