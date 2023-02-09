Фото: Нина Соколова

Житель Орла чуть не лишился своего «Мерседеса» из-за долгов. У него образовалась задолженность в 220 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов по Глазуновскому и Малоархангельскому районам находилось 153 исполнительных производства о взыскании задолженности с местного жителя, 113 из которых – по штрафам ГИБДД.

Долг перевалил за 220 тысяч рублей. Оплачивать его мужчина не торопился. Так, судебные приставы объявили в исполнительный розыск «Мерседес», принадлежащий орловцу. Нашли его сотрудники Госавтоинспекции.

- Судебные приставы вручили мужчине требование об оплате имеющейся задолженности и разъяснили последствия неуплаты долга в виде ареста и изъятия автомобиля для дальнейшей реализации в счет погашения долга, - пояснили в пресс-службе УФССП по Орловской области.

В тот же день орловец оплатил всю задолженность в полном объеме.