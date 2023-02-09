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Орловцы стали меньше зарабатывать. Реальная заработная плата в регионе упала на 0,2%.

Орелстат опубликовал отчет о социально-экономическом положении Орловской области за 2022 год.

Из документа следует, что кроме заработка в регионе уменьшились удои молока – 158,9 тысяч тонн (-3,9%), среднесписочная численность работников – 197,6 тысяч человек (-0,3%), промышленное производство упало на 4,3%, оборот розничной торговли – 177,4 миллиардов рублей (-8,9%), при этом индекс потребительских цен возрос на 12,9%. Пассажирооборот автотранспорта и вовсе скатился на 15,2%.

При этом возросли производство мяса – 269,5 тысяч тонн (+12,3%), яиц – 58,1 миллион штук (+5,1%), ввод жилья 374,2 тысячи квадратных метров (+21,4%) и грузооборот автотранспорта (+25,2%).