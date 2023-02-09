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В Болхове займутся строительством дороги после вмешательства прокуратуры. Из-за ее отсутствия местные жители не могут проехать к двум улицам.

На территории города расположены улицы Ефремовская и Молодежная, на которых нет автомобильной дороги. Это значительно затрудняет проезд автомобилей местных жителей, в том числе и спецслужб. Доступ машин к этим улицам ограничивается земельным участком сельхозназначения, а также пешеходным подвесным мостом через реку Нугрь. Особенно тяжело подъехать к улицам весной и осенью, когда размыта земля.

- В целях восстановления прав граждан прокуратурой Болховского района направлено административное исковое заявление о признании бездействия городской и районной администрации незаконным и обязании построить дорогу к улицам Ефремовская и Молодежная в соответствии с нормативными требованиями, - сообщили в прокуратуре Орловской области.

Районный суд требования прокурора удовлетворил. В законную силу решение суда еще не вступило.