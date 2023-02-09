Фото: администрация Мценского района

В Орловской области пройдет межрегиональный фестиваль кружева. Праздник состоится в парке усадьбы Шеншиных весной.

Об этом рассказала глава Мценского района Екатерина Ерохина. Межрегиональный фестиваль «Кружевная сказка» запланирован на май этого года. Он станет одним из самых интересных мероприятий, которые проведут в Мценском районе. Праздничная программа начнется с торжественного открытия. Гостей фестиваля ожидает театрализованное представление «Тургенев и кружевница», дефиле, концерт и угощения.

Напомним, проект по благоустройству усадьбы Шеншиных победил во Всероссийском конкурсе. Он получили федеральный грант на 56 миллионов рублей. В прошлом году в парке появились пешеходные дорожки, освещение и видеонаблюдение. Также на выделенные деньги закупили скульптуры единорогов, арт-объект «Фетовские яблоки» и оборудование для проведения мероприятий.

В этом году там установят малые архитектурные формы. Работы планируют завершить до 1 мая.