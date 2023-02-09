Фото: Ольга Супонева

В Орловской области прокуратура защитила права льготника. Исполнение решения суда находится на контроле.

Хотынецкая межрайонная прокуратура провела проверку по факту нарушения прав местного жителя на льготное лекарственное обеспечение.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, мужчина, обратившийся за защитой прав в ведомство, в связи с имеющимся у него заболеванием состоит на учете в БУЗ ОО «Хотынецкая ЦРБ». И поэтому в соответствии с действующим законодательством он имеет право на бесплатное получение лекарств. В ходе проверки выяснилось, что в полном объеме необходимым препаратом мужчина не обеспечен.

Хотынецкий районный суд удовлетворил требования прокурора об обязании Департамента здравоохранения Орловской области обеспечить мужчину лекарствами в необходимом объеме.