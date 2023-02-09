Фото: Ольга Супонева

В Орловской области после вмешательства прокуратуры сделали освещение дороги. Фонари поставили на участке более 2,6 километров.

В прокуратуру Глазуновского района обратились жители деревни Кунач. Они пожаловались на нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Так, на участке автомобильной дороги протяженностью более 2,6 км по улице Мира в деревне Кунач отсутствовало стационарное электрическое освещение. Администрация района проигнорировала установку освещения и долгое время не выделяла на эти цели деньги.

В итоге Глазуновский районный суд Орловской области обязал власти поставить освещение. Теперь на участке автомобильной дороги по улице Мира в деревне Кунач поездки в ночное время стали более безопасными – фонари установили.