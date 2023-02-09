В Дмитровске арестовали звукорежиссера, зарезавшего молодую жену

Фото: СУ СК по Орловской области

В Дмитровске арестован звукорежиссер, зарезавший молодую жену. Расследование уголовного дела продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона. В рамках расследования 32-летний супруг погибшей подробно допрошен следователями. С его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он продемонстрировал механизм совершения преступления. По уголовному делу назначено свыше 15 судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая.

- В отношении обвиняемого продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, о жестоком убийстве 27-летней преподавательницы Дмитровской школы искусств Виктории стало известно в конце января. В порыве ревности муж девушки Артем нанес ей множество ножевых ранений в шею, живот и грудь. От полученных травм Виктория скончалась на месте. Осознав произошедшее, Артем попытался наложить на себя руки, но остался жив и сдался. Его поместили в лечебное учреждение.