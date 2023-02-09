Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле модернизируют водоснабжение почти за миллиард рублей. Уже началось строительство нового объекта питьевого водоснабжения.

Такой информацией поделился губернатор Орловской области Андрей Клычков во время ежегодного инвестиционного послания.

Не успела забыться авария, произошедшая накануне в Заводском районе, как глава региона огласил, что в областной столице в ближайшие два года пройдет крупная модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. На эти цели было выделено более 900 миллионов рублей. В этом году 208,5 миллионов рублей будут направлены на модернизацию более 46 километров инженерных сетей и строительство двух объектов.

Напомним, из-за отключения станции 3-го подъема Южно-Кромского ВЗУ, приведшего к повреждению труб водоснабжения, около 15 тысяч орловцев почти на сутки остались без водоснабжения.