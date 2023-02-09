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Орловец с инвалидностью добился компенсации за лекарства через прокуратуру. Его вовремя не обеспечили льготными препаратами.

В прокуратуру обратился житель Ливенского района, который имеет инвалидность. Необходимые льготные лекарства орловец вовремя не получил. Принимать лекарства мужчине необходимо непрерывно, поэтому он был вынужден купить их за свой счет. На препараты он потратил более ста тысяч рублей.

По информации прокуратуры Орловской области, в целях восстановления прав инвалида прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании с регионального Департамента здравоохранения средств, затраченных им самостоятельное приобретение лекарств.

В суде данные требования удовлетворили. Исполнение решения находится на контроле.