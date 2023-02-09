Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области отремонтируют 21 учреждение здравоохранения. Дан старт работе по привлечению частных инвестиций.

Об этом сообщил во время инвестиционного послания Андрей Клычков.

Так, в 2022 году начался капитальный ремонт Кромской ЦРБ, проведен ремонт 6 ФАПов, высокими темпами ведется строительство детской поликлиники в городе Ливны.

– В текущем году мы планируем капитально отремонтировать 21 учреждение здравоохранения. В прошедшем году закуплено 179 единиц современного медицинского оборудования, прежде всего для выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Дан старт активной работе по привлечению частных инвестиций в сферу здравоохранения, – заявил глава региона.

Кроме того, при взаимодействии с частными компаниями разрабатывается план развития специализированной медицинской инфраструктуры на Орловщине, предусматривающий строительство центра радионуклидной диагностики и терапии. Предварительный объем инвестиций по проекту составит около миллиарда рублей.

Клычков напомнил, что для завершения строительства многопрофильного медицинского центра, который в народе окрестили «Титаник», в прошлом году был заключен контракт на завершение строительства, которое должно будет выполнено до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что достройкой орловского «Титаника» займется московская компания. Договор со столичной фирмой ООО «Стрела» заключат до конца года.