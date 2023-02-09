Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле на создание частного индустриального парка выделили полмиллиарда рублей. Он будет направлен на субъекты малого и среднего бизнеса.

Соответствующее поручение Департаменту экономического развития и центру «Мой бизнес» дал губернатор Андрей Клычков.

Глава региона подчеркнул, что с учетом расположения на территории города Орла данная площадка станет еще одним центром притяжения для новых производств.

В Орловской области, по словам Клычкова, не осталось коммерческих займов. Доход областного бюджета превысил 52 миллиарда рублей, по темпу роста бюджета Орловщина заняла 9 место в ЦФО.

Напомним, по итогу 2022 года, по данным Орелстата, в Орловской области снизились темпы промпроизводства. Уменьшение составило 4,3 % по отношению к предыдущему году.