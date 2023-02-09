Фото: соцсети Андрея Клычкова

В Орловской области до 2026 года проведут капитальный ремонт в 84 школах. Планируется покупка профильного оснащения.

Об этом сообщил во время инвестиционного послания губернатор Андрей Клычков.

По его словам, за 2022 год в образовательных учреждениях создано 1227 новых мест дополнительного развития детей, оборудованы 47 центров «Точка роста», в 44-х школах проведено материально-техническое обновление. В 2023 году в сельских школах планируем запустить еще 44 современные лаборатории естественно-научной и технологической направленностей. Посещать занятия в них смогут более 15 тысяч школьников ежегодно.

– Мы стремимся не только увеличить охват детей и подростков дополнительным образованием, но и создать новое качество образовательной среды. Поэтому планируем до 2026 года провести капитальный ремонт и оснащение 84 школ в городах и районах области, – подытожил глава региона.