Военнослужащие СВО поблагодарили жителей Орловской области за поддержку

Фото: скриншот видео из соцсетей Андрея Клычкова

Военнослужащие СВО прислали благодарственное видео Орловской области. Прозвучали слова о поддержке со стороны Колпнянского района, семей и губернатора.

Видео со словами благодарности опубликовал в своих соцсетях губернатор Орловщины Андрей Клычков. На нем бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции, тепло отзываются о той помощи, которую предоставил регион. Военные особенно выделили слова поддержки в письмах от их семей.

– Знаем, как непросто найти время и возможность, чтобы записать и отправить видеообращение к землякам. И поэтому такие послания для нас вдвойне ценны. Большое счастье видеть ребят живыми и здоровыми. Мы гордимся ими, благодарим и ждем с победой домой! – прокомментировал послание глава региона.