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НовостиОбщество9 февраля 2023 7:54

В Ливнах начальника отдела Роспотребнадзора подозревают в получении взятки

Возбуждено уголовное дело
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Ливнах начальника отдела Роспотребнадзора подозревают в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона. По версии следствия, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в ноябре 2020 года получила за попустительство по службе от должностного лица Ливенского РАЙПО рециркулятор для обеззараживания воздуха, стоимостью свыше 14 тысяч рублей. Таким образом женщина нарушила свои должностные обязанности.

- Противоправное деяние, совершенное в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Ливенский», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.