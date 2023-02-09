Фото: правительство Орловской области

На реализацию нацпроектов на Орловщине с начала 2023 года потратили более полумиллиарда рублей. Всего на эти цели предусмотрено 12,8 миллиардов рублей.

Об этом сообщил заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

На сегодняшний день расходы на реализацию нацпроектов составили 507 миллионов рублей. На прошедшей неделе 34,5 миллионов рублей направлено на оплату работ по строительству футбольного манежа, 9,9 миллионов рублей – на капитальный ремонт Центра «Сфера», где планируется размещение детского технопарка Кванториум.

Между органами исполнительной власти и муниципальными образованиями заключено 81 финансовое соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов, в том числе:

·42 – на благоустройство территорий (из 44-х);

·4 – на ремонт спортивных залов в сельских школах;

·3 соглашения – на строительство школ в Орловском округе, городе Орле и в городе Ливны;

·4 – на реконструкцию Красного моста, строительство моста в Орловском округе и ремонт дорог;

·1 соглашение – на внедрение информационной транспортной системы;

·1 – на строительство Окского ВЗУ;

·1 – в целях сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

·1 соглашение – на присоединение объектов строительства в городе Орле в рамках проекта «Жилье» (из 2-х).

В рамках национального проекта «Культура» заключены 24 соглашения (из 25):

·2 соглашения – на строительство и ремонт домов культуры (с Орловским округом и Мценским районом);

·2 – на ремонт детских школ искусств во Мценском и Малоархангельском районах; 5 – на оснащение оборудованием школ искусств (Дмитровский, Покровский, Колпнянский, Мценский и Знаменский районы);

·5 соглашений – на ремонт и оснащение муниципальных музеев (2 – Новосильский район, 2– город Мценск, 1 – Хотынецкий район);

·9 – на грантовую поддержку учреждений культуры;

·1 – на создание модельной библиотеки во Мценском районе.

Заключено 139 муниципальных контрактов.

Кроме того, в Новодеревеньковском, Залегощенском и Сосковском районах завершили конкурсные процедуры. Все предусмотренные контракты подписаны.