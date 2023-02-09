Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской областной клинической больнице заработал новый компьютерный томограф. Он позволяет оперативно выполнять различные диагностические процедуры.

Стоимость нового аппарата составляет 67 миллионов рублей. Приобрести его удалось благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

- С помощью нового КТ врачи за несколько минут получают четкие изображения внутренних органов с патологическими изменениями, что позволяет оперативно подобрать тактику лечения. Сейчас на нем проводят порядка 25 исследований за смену, - рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области.

С помощью нового томографа врачи смогут проводить ангиографию, а также КТ-исследования головного мозга, позвоночника и легких. Работу в больнице продолжит и предшественник нового аппарата - 64-срезовый компьютерный томограф. В ковидные времена на нем проводилось до 170 исследований в сутки.