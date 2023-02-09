Фото: Артем Килькин

На Орловщине родители смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет. Ее размер будет равен детскому прожиточному минимуму.

Такую выплату ранее получали только те орловские семьи, в которых с 2018 года родился второй ребенок. Теперь, с начала этого года ежемесячную выплату из средств материнского капитала можно получить на любого ребенка до трех лет вне зависимости от очередности его рождения. Ее размер равен 12 968 рублей.

Впрочем, здесь есть загвоздка – право на назначение выплаты имеют семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения. На Орловщине это 26 738 рублей.

Если ребенок родился до 31 декабря 2022 года и не достиг трех лет, право на назначение выплаты независимо от очередности рождения малыша возникает только при условии назначения единого пособия.

Семья, которая ранее уже получала выплату из материнского капитала на второго ребенка и ей одобрено единое пособие, будет лишена выплаты по старым правилам. Однако можно обратиться с заявлением о назначении выплаты из средств материнского капитала по новым правилам в месяце, следующем за месяцем прекращения. В таких случаях родители получат соответствующее СМС-уведомление.

В случае отказа в назначении единого пособия ежемесячная выплата из средств материнского капитала на второго ребенка продолжается в соответствии с ранее принятым решением.

Кроме того, семьи, в которых ребенок появился после 1 января 2023 года, имеют право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала независимо от факта назначения единого пособия.