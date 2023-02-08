Фото: районное издание "Ливенская газета"

В Ливенском районе отремонтируют три сельских дома культуры. На их оснащение и реставрацию направят 4,3 миллиона рублей.

Работы запланированы в рамках программы по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Из бюджетов трех уровней выделены 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщает районное издание «Ливенская газета».

На текущий ремонт СДК в селе Остров будет направлена почти половина суммы. Планируется обновить полы, потолок, стены, а также провести другие работы. Еще 2,1 миллион рублей направят на модернизацию домов культуры.

Кроме того продолжится оснащение Речицкого дома культуры, капитально отремонтированного в прошлом году в рамках национального проекта «Культура». Для сцены изготовят новые декорации по современным стандартам, приобретут световое и звуковое оборудование. В зрительном зале установят театральные кресла.

В Дутовском сельском доме культуры появится новый занавес.