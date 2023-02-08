Фото: Ольга Супонева

В Орле задержали женщину, которая сделала «закладку» с наркотиком в подъезде многоквартирного дома. Также у нее нашли еще три свертка с «синтетикой».

Жительницу Орловской области сотрудники полиции поймали, когда проверяли поступившую им оперативную информацию. 40-летняя женщина была задержана в частном секторе Орловского муниципального округа. В кармане ее джинсов оперативники нашли три полимерных свертка с порошкообразным веществом. Она также успела поместить в тайник, который находился в подъезде жилого дома, «закладку». Исследование показало, что во всех свертках был синтетический наркотик массой почти полтора грамма.

По данным пресс-службы регионального УМВД, в отношении орловчанки было возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частями 3, 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах).

Закладчицу задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицейские продолжают собирать доказательную базу.