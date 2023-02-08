Фото: Нина Соколова

В суд направили дело орловцев, которые собрали с участка два килограмма конопли. Вырастил 61 куст «запрещенки» один из них.

Житель Глазуновского района полгода незаконно культивировал на одном из участков растения, содержащие наркотические средства. За это время он вырастил 61 куст конопли. Летом прошлого года он со своим приятелем собрал с земельного участка более двух килограммов этих растений. Тогда их и задержали сотрудники полиции.

Как сообщает прокуратура Орловской области, за незаконное культивирование в крупном размере запрещенных растений на «огородника» завели уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ. Кроме того, в районной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу за незаконное приобретение частей растений, содержащих наркотические средства, возбужденное уже в отношении двух орловцев.

Дела рассмотрит Глазуновский районный суд по существу.