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В Орле ликвидируют МУП «Зеленстрой». Все его имущество после процедуры передадут Спецавтобазе.

Администрация города направила в Орловский городской совет народных депутатов проект о ликвидации МУП «Зеленстрой». Инициативу в мэрии объяснили тем, что предприятие в последние годы работает в убыток, а на протяжении последних трех лет стоимость чистых активов находилась на уровне, ниже размера уставного капитала.

«В настоящее время МУП «Зеленстрой» не способно в полном объеме вести финансово-хозяйственную деятельность», – обосновывается в проекте причина такого решения.

Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 1 октября 2022 года составила 14,825 миллионов рублей, в том числе 2,913 миллионов рублей – по налогам и сборам в государственные и внебюджетные фонды и 1,137 миллионов рублей – по зарплате.

Дополнительно МУП «Зеленстрой» задолжало прочим кредиторам 11,912 миллионов рублей. На протяжении трех лет стоимость чистых активов муниципального предприятия была ниже размера уставного капитала – 13,688 миллионов рублей и составляла в 2020 году 6,993 миллионов рублей, в 2021 году – 5,318 миллионов рублей, а за три квартала прошлого года – 7,612 миллионов рублей. Всего же за прошлый год убыток составил 464 тысячи рублей.

Как поясняют в мэрии, на 1 января 2023 года в штате МУП «Зеленстрой» числилось 70 человек. Фонд оплаты труда составлял почти три миллиона рублей. После ликвидации предприятия всех сотрудников «Зеленстроя» готовы принять в МБУ «Спецавтобаза». Имущество, находившееся в ведении «Зеленстроя» будет передано в полном объеме «Спецавтобазе».