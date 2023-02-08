Орловские школьники примут участие в Областной олимпиаде юных инспекторов движения. В ней смогут поучаствовать ученики 5 – 11 классов.

Соревнование пройдет с 13 по 17 февраля 2023 года по адресу: город Орел, улица Новосильская, 47. Организатором выступает Департамент образования Орловской области.

Олимпиада нацелена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях региона и пропаганду среди учащихся навыков безопасности жизнедеятельности.

Юные инспекторы должны будут пройти тестовый опрос, решить задачи и экзаменационные билеты по ПДД. Состязание проводится в двух возрастных категориях: обучающиеся 5 – 8 классов и обучающиеся 9 – 11 классов.

Выдвигать участников могут муниципальные органы управления образованием и государственные образовательные организации области.