Фото: пресс-служба администрации Орла

В поселке Знаменка появится «умная» спортивная площадка. Всего в стране будут построены 32 такие площадки.

Такую информацию сообщил глава Орловского муниципального округа Роман Жуков.

В этом году в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» планируется закупка оборудования для создания «умной» спортивной площадки в пгт. Знаменка. Модульное спортивное сооружение включит в себя спортивный зал с площадкой для проведения тренировочных мероприятий и спортивных соревнований, административно-бытовой блок.

Малая спортивная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» также появится на территории школы имени П. В. Киреевского.