Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

В Орловской области утвердили программу противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Стратегия прописана до 2030 года.

Соответствующее постановление накануне подписал глава региона Андрей Клычков. Программа утверждена в соответствии с Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года.

Основная цель стратегии – предупреждение распространения ВИЧ-инфекции на территории региона путем достижения постоянного снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения и снижения смертности от заболевания.

В планах на ближайшие семь лет обеспечить наличие в Орловской области лекарственных препаратов и диагностических реагентов, необходимых для оказания медицинской помощи лицам с ВИЧ-инфекцией, совершенствование материально-технического и кадрового обеспечения специализированных медицинских организаций, которые оказывают помощь людям с ВИЧ-инфекцией.

Программа предусматривает увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией и дальнейшее снижение риска передачи заболевания от матери к ребенку, а также обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при диагностике, оказании медицинской помощи и социальной поддержки лицам с ВИЧ-инфекцией.

Кроме того, мероприятия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции включают в себя внедрение выездных, в том числе с использованием мобильных лабораторно-диагностических комплексов, и стационарзамещающих форм работы при оказании медицинской помощи.