Фото: соцсети Андрея Клычкова

В Орловской области утвердили стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ. Период ее действия до 2030 года.

Соответствующее распоряжение с прогнозом до 2035 года подписал накануне губернатор.

Целями реализации стратегии развития являются повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В планах повысить энергоэффективность строящихся и существующих объектов капитального строительства и коммунальных систем, минимизировать негативное воздействие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду. Выполнение этих задач позволит обеспечить рост инвестиций и увеличение вклада отраслей строительства и ЖКХ в валовой внутренний продукт.