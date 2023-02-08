Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловских школьников учат оказывать первую помощь. Накануне мастер-класс прошел для учащихся 8, 9, 10 классов школы №24 имени Ивана Тургенева.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Во время занятий школьники научились переводить пострадавшего в восстановительное положение, проводить сердечно-легочную реанимацию, помогать при полной непроходимости дыхательных путей и останавливать сильные кровотечения. Мероприятие для учащихся школ Орла провело городское отделение «Российского Красного Креста»

А в эту субботу, 18 февраля, бесплатные занятия по оказанию первой помощи смогут посетить все желающие. Для записи на курсы нужно перейти по ссылке и указать дату занятия, ФИО и телефон.