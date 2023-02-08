Фото: Вячеслав Коваленко

В Орле пройдет чемпионат и первенство области по плаванию. Старт соревнованиям будет дан 9 февраля.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, состязания пройдут с 13.30 до 17.15 в бассейне Центрального стадиона имени Ленина. Он расположен по адресу: город Орел, ул. Тургенева, 55.

- К соревнованиям допускаются мужчины и женщины 2011 года рождения и старше, юниоры 2005-2006 года рождения, юниорки 2006-2008 года рождения. Уровень подготовки не ниже 1 юношеского разряда, - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Участникам соревнований предстоит преодолеть следующие дистанции: 50 метров вольный стиль; 100 метров брасс; 50 метров баттерфляй; 100 метров на спине; 50 метров брасс; 100 метров в/с; 50 метров на спине; 100 метров баттерфляй; 200 метров вольный стиль; 100 метров комплекс ; 200 метров на спине; 200 метров брасс; 200 метров комплекс.