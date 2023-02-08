Фото: Кванториум Орел

Юные орловцы стали призерами конкурса научно-исследовательских работ. Ребята состязались в секции «Биология и науки о жизни».

Учащиеся «Биоквантума» Дворца пионеров и школьников имени Юрия Гагарина Полина Боровлева и Артем Чумаков в очном туре заняли второе место.

Состязание было организовано в рамках Всероссийского фестиваля НАУКА 0+, координатором которого является МГУ имени Михаила Ломоносова.

В Москве ребята боролись за первенство с 14 другими участниками очной защиты в секции «Биология и науки о жизни». Руководителем школьников выступал педагог дополнительного образования Дворца пионеров и школьников имени Юрия Гагарина, кандидат технических наук Андрей Винокуров.

На конкурс юные орловцы представили проект «Технология биодеградации полимеров с помощью микроорганизмов кишечника гусениц Galleria melonella». Полина и Артем создали прототип биореактора, в котором в определенных условиях удастся добиться максимальной скорости разложения пластиковых отходов.

Защита проекта проходила в МГУ имени Михаила Ломоносова в форме представления постеров. Всего было представлено 79 работ по биологии и наукам о жизни.

Теперь ребята могут претендовать на включение в состав российской команды на Всемирном научно-техническом смотре, на участие в Пекинском научном конкурсе и международной конференции молодых ученых.