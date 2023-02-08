Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле пройдут благотворительные концерты в поддержку СВО. Посетить мероприятия смогут все желающие.

Концерты состоятся Орловском городском центре культуры и КДЦ «Металлург». Они приурочены ко Дню защитника Отечества. Основной целью мероприятий является сбор денежных средств, которые будут использованы для формирования гуманитарных грузов для бойцов спецоперации.

Отметим, что дарительные чаши уже установлены в фойе центров культуры. Орловцы также смогут воспользоваться реквизитами для перевода.

Благотворительные концерты пройдут 22 февраля, в 15:00 — в Орловском городском центре культуры, в 18:00 — в КДЦ «Металлург». На сценах выступят лучшие коллективы и солисты учреждений культуры. Вход свободный.