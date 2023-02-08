Под Орлом 42-летний мужчина украл мобильник и обчистил кофейню

Фото: Нина Соколова

42-летний житель Орла украл мобильник и обчистил кофейню. Оттуда он вынес пакеты с кофе и сиропы на десять тысяч рублей.

Все произошло в Орловском муниципальном округе. 42-летний житель области распивал в малознакомой компании алкоголь. В ходе застолья он прикарманил чужой мобильный телефон стоимостью шесть тысяч рублей, с которым благополучно скрылся. Пропажу хозяин гаджета заметил сразу после ухода нового знакомого.

В тот же день данный мужчина наведался в кофейню самообслуживания. Оттуда ему удалость украсть пакеты с кофе и сиропы, которые в общей

сложности стоили десять тысяч рублей. Все это он успел продать позже.

По каждому факту сотрудники полиции завели дела по 158-й статье Уголовного кодекса (кража). По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, орловцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.