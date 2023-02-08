Фото: Нина Соколова

Орловец вынес из квартиры соседей деньги, воспользовавшись дубликатом ключей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Кража 32 тысяч рублей произошла в Ливнах. Исчезновение денег из квартиры обнаружили хозяева, которые сразу же обратились в полицию. Там завели уголовное дело и начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что хищение совершил сосед супружеской пары. Он часто бывал у них в гостах, а ранее по просьбе самого хозяина квартиры, делал для него дубликат ключей. Тогда 32-летний орловец и воспользовался случаем. Мужчина сделал еще один дубликат для себя. В отсутствие супругов сосед проник в жилище и стащил оттуда деньги, которые хранились в обычном подарочном пакете. Полицейские поймали воришку в другом регионе.

- В настоящее время данному гражданину предъявлено обвинение. Он дал признательные показания. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в органы прокуратуры, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.