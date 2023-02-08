Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле стартовал прием заявок на премию для работников культуры. Он продлится до конца февраля.

На ежегодную награду могут номинироваться художественные руководители, режиссеры, хормейстеры, звукорежиссеры, артисты и многие другие. Главные условия – опыт работы должен быть более 3-х лет, а деятельность в направившем их учреждении – основной.

Заявки будут приниматься управлением культуры администрации областного центра до конца месяца: ул. Пролетарская гора, 1, каб. 517, тел.: 76-47-54. Список прилагающихся документов можно посмотреть в извещении.

Подведение итогов и награждение будут приурочены ко Всероссийскому Дню работников культуры. Лучшие из лучших получат не только уважение коллег, но и почетную грамоту администрации Орла и денежную премию.