Фото: Орловская организация ветеранов Погранвойск

Погиб председатель Орловского отделения «Союз Советских офицеров» Игорь Суворов. Он возвращался в Орел с Донбасса.

О кончине Игоря Суворова сообщили в Орловской организации ветеранов Погранвойск. Полковник сопроводил гуманитарный груз для 51-ого парашютно-десантного полка 106 дивизии ВДВ на Донбассе.

Он посетил линию фронта, выполнил поставленную задачу и сообщил, что возвращается домой. На обратном пути Игорь Суворов погиб в районе населенного пункта Валуйки.

- Это невосполнимая потеря для патриотического движения нашего города и области. Полковник Суворов был исключительно отзывчивым человеком, настоящим патриотом нашей Родины и несгибаемым советским офицером. Он был частым гостем у юных пограничников школы №26, проводил Уроки мужества, привозил ответные письма с фронта для наших кадет и курсантов, проводил соревнования по стрельбе на лазерном тренажере СКАТТ, - отметили в Орловской организации ветеранов Погранвойск.