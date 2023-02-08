В Орловской области инспектор ДПС помог избежать наказания водителю-нарушителю

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В Орловской области инспектор ДПС подозревается в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области. По данным следствия, инспектор ДПС МО МВД России «Ливенский»в мае 2020 года по просьбе начальника полиции МО МВД России «Ливенский» не составил протокол в отношении местного жителя, в действиях которого усматривались признаки административных правонарушений при управлении автомобилем. Так подозреваемый незаконно освободил нарушителя от мер административного воздействия.

- В действиях сотрудника ДПС также усматриваются признаки противоправного деяния, так как следуя устному незаконному указанию, им не были исполнены установленные законодательством административные процедуры. При подтверждении вины сотрудника, он понесет наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативной деятельности из УФСБ и УМВД России по Орловской области.

Ранее начальника полиции МО МВД Российской Федерации «Ливенский» суд признал виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.